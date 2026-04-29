Librarsi lo spettacolo a Palazzolo dello Stella
L' Istituto Comprensivo Palazzolo Rivignano Teor ha organizzato per giovedì 7 maggio, con inizio alle 20.45, nell' Area Festeggiamenti di via Roma a Palazzolo dello Stella, lo spettacolo teatrale: Librarsi con testo a cura della prof.ssa A. Bigotto e dei ragazzi del laboratorio di scrittura.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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