Uomini o caporali | al San Luigi lo spettacolo teatrale di Francesco Stella

Il dibattito sullo sfruttamento del lavoro e sulle dinamiche della precarietà contemporanea trova una nuova e potente forma di espressione attraverso il linguaggio del teatro. Giovedì 23 aprile, alle 21, la Sala San Luigi di via Luigi Nanni ospiterà lo spettacolo "Uomini o caporali", di e con.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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