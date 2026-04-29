Oggi, nella sede della Farnesina, si è svolto il primo incontro di un nuovo ciclo di negoziati tra rappresentanti libici e italiani. La decisione di riportare il dialogo a Roma segna una svolta nelle relazioni tra i due Paesi, con l’Italia che si conferma come punto di riferimento per la diplomazia in Libia. Contestualmente, l’Onu ha rafforzato il suo ruolo di mediatrice, favorendo la ripresa delle trattative tra le parti coinvolte.

La Farnesina si conferma teatro privilegiato della diplomazia libica. Oggi si è tenuto il primo incontro del cosiddetto formato “4+4”, il tavolo ristretto promosso dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) che riunisce rappresentanti del Governo di Unità Nazionale (Gun) di Tripoli e del Comando Generale dell’Esercito Nazionale Libico (Enl), guidato dal feldmaresciallo Khalifa Haftar. I colloqui, ospitati su impulso italiano e mediati dall’Onu, sono iniziati nella mattinata e si sono articolati con una sospensione dei lavori prima di riprendere nel corso della giornata. Il mandato: leggi elettorali e Alta Commissione. Il perimetro del formato è deliberatamente circoscritto: due dossier tecnici ma politicamente densi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Libia, l’Italia riporta il dialogo a Roma e si ritaglia un ruolo chiave nella mediazione Onu

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