Scoperto in Italia il ruolo di una proteina chiave nella crescita dei tumori

Ricercatori dell’IFOM hanno scoperto che la proteina BACE2 gioca un ruolo chiave nella crescita dei tumori. Lo studio, condotto in Italia, rivela come questa proteina influenzi il metabolismo delle cellule tumorali, aprendo nuove strade per possibili trattamenti. La scoperta è il risultato di un lavoro approfondito di scienziati italiani, che ora si concentrano sullo sviluppo di terapie mirate.

Ricercatrici e ricercatori dell’IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC, hanno scoperto un nuovo ruolo della proteina BACE2 nel metabolismo dei tumori. La ricerca, pubblicata sul Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, dimostra che la proteina regola l’ingresso dei grassi nelle cellule tumorali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una scoperta importante potrebbe aprire nuove strade contro alcuni tumori.

Ogni anno in Italia, circa 390 mila persone ricevono una diagnosi di cancro.

