Libia l’ONU punta l’Italia | addestramenti e 40 voli sospetti

Gli esperti dell’ONU hanno segnalato che l’Italia ha effettuato addestramenti militari e voli non autorizzati in Libia, violando l’embargo sulle armi imposto dalla comunità internazionale. Secondo il rapporto, sono stati documentati circa 40 voli sospetti e attività di formazione non autorizzate nel paese nordafricano. L’accusa si basa su informazioni raccolte da fonti di intelligence e verifiche sul territorio.

Gli esperti dell’ONU accusano l’Italia di aver violato l’embargo sulle armi in Libia attraverso addestramenti militari e voli non giustificati. Il rapporto del Panel di Esperti, destinato al Consiglio di sicurezza, punta il dito contro le attività condotte dal governo Meloni tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Addestramento tattico e voli sospetti: le violazioni contestate. Il dossier delle Nazioni Unite evidenzia come la missione bilaterale di assistenza fornita dall’Italia abbia concluso, il 26 dicembre 2024, un corso focalizzato sulle tecniche di combattimento. L’attività era diretta a 27 ufficiali dell’accademia di Tripoli e coinvolgeva personale specializzato del Centro Addestramento Paracadutismo e del 184° Reparto Comando Nembo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Libia, l’ONU punta l’Italia: addestramenti e 40 voli sospetti MISSILI su Lampedusa - La Notte in cui Gheddafi Attaccò L'ITALIA Notizie correlate Leggi anche: Libia, gli esperti Onu: “L’Italia ha violato l’embargo addestrando soldati”. Contestate anche decine di voli militari Leggi anche: Libia, il governo non risponde all’Onu sull’embargo. E addestra i militari Una raccolta di contenuti Libia, no dell’Onu alla guerra. Italia in prima lineaIl Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha detto no alla guerra in Libia. E l’Italia si candida a guidare in prima linea la missione in Libia Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunito per discutere della ... affaritaliani.it Libia, conclusa la Conferenza di Palermo. L’Onu: È stata un successoLa Conferenza sulla Libia tenutasi a Palermo, organizzata dal premier Giuseppe Conte in collaborazione con l’Onu, ha riunito i principali protagonisti dell’area mediterranea. Questa mattina si è ... fanpage.it