Libera università finale di stagione

Sarà la rettrice Antonella Meoni (foto) con la lezione "Quando la poesia ascolta il rumore della pioggia" a chiudere l’anno accademico della Libera università di promozione culturale domani alle 16 nella sala conferenze di Palazzo Pretorio. Un saluto che è già un arrivederci alla prossima edizione 2026-2027. Da 42 due anni questi, una fortunata formula tra lezione e conversazione, registrano il tutto esaurito ad ogni appuntamento settimanale. Professionisti ed esperti approfondiscono argomenti di letteratura, arte, storia, attualità, ma anche filosofia, costume, giornalismo, cinema. Apprezzato anche un focus sulla storia cittadina che è stato ospitato al palazzo della Provincia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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