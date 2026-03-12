Netflix sta preparando la terza stagione di One Piece, seguendo la conclusione della seconda stagione della serie live action. L’episodio finale della stagione precedente ha rivelato dettagli importanti sulla trama e ha lasciato alcuni personaggi in situazioni di tensione. Le anticipazioni indicano che la nuova stagione porterà avanti queste storyline, con un focus sul conflitto tra i protagonisti e i loro avversari.

Attenzione! A seguire, spoiler enormi sul finale della seconda stagione di One Piece! One Piece è tornato su Netflix per la seconda stagione della serie live action e l’episodio finale sta preparando un nuovo enorme conflitto per Monkey D. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia nella terza stagione. Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia avevano concluso la prima stagione con l’anticipazione che sarebbero entrati nella Rotta Maggiore alla ricerca di One Piece, e nella seconda stagione li vede fare proprio questo mentre viaggiano attraverso le prime isole di questa regione sconosciuta. Durante le prime isole della Rotta Maggiore, Rufy e gli altri catturano l’attenzione della Byzantine Works, un gruppo criminale letale di cui si era parlato nella prima stagione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Come One Piece di Netflix prepara la terza stagione (spiegazione delle rivelazioni sul finale della seconda stagione)

