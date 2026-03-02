Migliaia di persone si sono messe in movimento nel sud del Libano e a Beirut, cercando di allontanarsi dagli attacchi israeliani che sono iniziati nella notte. Le strade sono diventate congestionate di auto e scooter, con chi cerca di mettersi in salvo e raggiungere zone più sicure. La fuga coinvolge cittadini che cercano di lasciare le aree colpite dai raid aerei e di trovare rifugio altrove.

Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte. Dopo che un portavoce militare israeliano ha emesso ordini di evacuazione per 55 diversi villaggi e città in tutto il Libano, chiedendo alla popolazione di allontanarsi di almeno un chilometro poiché in prossimità di “strutture di Hezbollah“, fiumi di persone hanno iniziato a fuggire dal sobborgo di Dahieh, a Beirut, in auto e a piedi, e file di auto hanno iniziato a formarsi fuori dai distributori di benzina nella città meridionale di Tiro, mentre i residenti iniziavano a dirigersi verso nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, popolazione in fuga dal sud dopo i raid israeliani: strade intasate da auto e scooter

Raid aerei israeliani nel sud del LibanoIsraele ha lanciato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano, alla scadenza del termine per il disarmo di Hezbollah lungo il confine tra i due...

Beirut: "Un morto nei raid israeliani nel Sud del Libano"Gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno causato oggi un morto e un ferito.

Tutti gli aggiornamenti su Libano.

Temi più discussi: Israele attacca il Libano, decine di morti. Migliaia in fuga. Raid iraniani a Gerusalemme, Dubai e Doha. Borse in rosso; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Guerra anche in Libano, Israele: Abbiamo attaccato Beirut; Libano, la guerra esce dagli argini: offensiva israeliana e rischio invasione.

Migliaia in fuga a Beirut e nel sud del Libano per gli attacchi israelianiGenova - Migliaia di persone si sono riversate in strada a Beirut e nel sud del Libano per fuggire dagli attacchi israeliani contro la capitale e lanciati nella notte. Dopo che un portavoce militare i ... ilsecoloxix.it

Libano, in migliaia in fuga dal Sud dopo l’ultimatum israelianoSidone (Libano), 2 mar. (askanews) – Colonne di auto bloccano le strade mentre migliaia di persone lasciano il Sud del Libano dopo l’avvertimento di evacuazione diffuso dall’esercito israeliano. Le im ... askanews.it

La minaccia scatena l’esodo. Migliaia di persone hanno lasciato il sud del Libano e la valle della Bekaa dopo che l’esercito di Israele ha intimato l’evacuazione di 53 centri abitati in vista di nuovi raid. Lunghe colonne di auto hanno raggiunto Beirut, mentre l’a - facebook.com facebook

L’ #Iran non negozia, il fronte si allarga: operazione #Idf in #Libano #Teheran #Tehran #Israele #Usa x.com