Libano nuovi pesanti attacchi d’Israele Scoppia emergenza sanitaria

Nella serata di ieri, in Libano, si sono verificati nuovi attacchi israeliani che hanno causato otto vittime, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute locale. La situazione ha portato all’emergere di una crisi sanitaria nel paese. Le autorità libanesi stanno monitorando la situazione e gestendo le conseguenze delle operazioni militari. La notizia si aggiunge a un quadro di tensioni in aumento tra le due parti.

È di otto morti il bilancio degli attacchi israeliani avvenuti nella serata di ieri in Libano, secondo il ministero della Salute di Beirut. Tel Aviv comunica la distruzione di una rete di tunnel utilizzata da Hezbollah nel sud del paese. Ma scoppia l’emergenza sanitaria. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libano, nuovi pesanti attacchi d’Israele. Scoppia emergenza sanitaria Libano, nuovi pesanti attacchi d'Israele. Scoppia emergenza sanitaria Notizie correlate Leggi anche: Libano, Israele annuncia nuovi attacchi. Onu: oltre 100 mila nuovi sfollati Leggi anche: In Libano nuovi attacchi israeliani. Padre Neuhuas: sete conquista di Israele non si fermerà Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Israele bombarda di nuovo il Libano; Attacco israeliano in Libano: da marzo 2.387 morti; Israele rompe gli indugi in Libano. Il fiume Litani sarà la nostra ultima frontiera: salta la diplomazia, l'Iran minaccia attacco totale. Libano, nuovi attacchi aerei israelianiLe forze armate israeliane hanno lanciato attacchi aerei sulla città libanese di Hanine, distruggendo diverse abitazioni. Lo riporta Al Jazeera che cita l'Agenzia nazionale di stampa libanese (Nna). L ... rainews.it Libano, 'nuovi raid d'Israele nel sud dopo l'ordine di Netanyahu'Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it In pieno “cessate il fuoco”, martedì 28 aprile Israele ha bombardato edifici residenziali a Majdal Zoun, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano, uccidendo almeno 11 persone. In un attacco successivo, un “double tap”, è stata colpita anche un’ambulanza interve x.com VD. . Il Libano torna al centro di una guerra che si allarga giorno dopo giorno. Dopo mesi di tensioni lungo il confine sud, gli scontri tra Israele e Hezbollah hanno trasformato intere aree del paese in zone di guerra attiva. I bombardamenti si intensificano, colpe - facebook.com facebook