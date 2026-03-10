Israele ha annunciato di aver condotto nuovi attacchi nelle città di Tiro e Sidone, nel Libano, mentre l’ONU riferisce di più di 100 mila persone costrette a lasciare le proprie case in appena 24 ore. La situazione nel Paese si fa sempre più tesa con movimenti di popolazione in rapido aumento e operazioni militari in corso.

Il Libano è l’altro fronte caldo. Israele annuncia nuovi attacchi sulle città di Tiro e Sidone mentre l’Onu parla di oltre 100 mila nuovi sfollati in sole 24 ore. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Libano, Israele annuncia nuovi attacchi. Onu: oltre 100 mila nuovi sfollati

Libano, Israele annuncia nuovi attacchi. Onu: oltre 100 mila nuovi sfollati

