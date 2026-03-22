Quanta acqua si consuma per produrre un litro di vino? Le soluzioni anti crisi

Il consumo di acqua necessario per produrre un litro di vino varia a seconda delle tecniche di produzione adottate e delle regioni coinvolte. Attualmente, l’attenzione si concentra sulle soluzioni adottate dalle aziende per affrontare le difficoltà legate alla scarsità di risorse. La questione della sostenibilità nel settore agroalimentare diventa sempre più rilevante, con il vino al centro di questa discussione.

Nel dibattito sulla sostenibilità del settore agroalimentare, il vino occupa un posto sempre più centrale. Non solo per il suo valore economico e culturale, ma anche per il suo impatto ambientale, in particolare sul consumo di acqua. Quanta acqua serve davvero per produrre un litro di vino. Secondo le analisi pubblicate su Il Corriere Vinicolo, basate su studi condotti da ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, per ottenere un litro di mosto sono necessari mediamente tra i 250 e i 350 litri di acqua. L’acqua, inoltre, non è solo un input produttivo, ma un fattore determinante per la qualità e la resa della vite. Durante il ciclo vegetativo, la pianta utilizza acqua per la fotosintesi, il trasporto dei nutrienti e lo sviluppo dei grappoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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