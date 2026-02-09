Monza sempre più green con quel progetto di produrre energia elettrica dalle fogne

A Monza si lavora a un nuovo modo di produrre energia. L’associazione HQMonza ha presentato un progetto che punta a sfruttare le fogne per generare elettricità. L’idea è di usare le condotte sotterranee senza occupare terreno, un metodo più sostenibile e innovativo. Ora si aspetta di capire se l’idea potrà diventare realtà.

Produrre energia senza utilizzare il suolo, ma andando direttamente sottoterra. È così che si potrebbe sintetizzare il progetto avanzato dall'associazione HQMonza a BrianzAcque.Il progetto Il progetto – già avviato con successo in altre grandi città – è molto semplice. Per produrre energia in.

