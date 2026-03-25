Sassuolo affronta difficoltà ma è pronto a sfidare la Juventus nonostante l’emergenza

Il Sassuolo si prepara ad affrontare la partita contro la Juventus nonostante alcune difficoltà interne. La squadra si sta allenando normalmente e sta cercando di superare le assenze e le criticità recenti. La partita si giocherà in trasferta e sarà valida per il campionato di Serie A. L’allenatore ha confermato la volontà di disputare la gara con tutti i mezzi a disposizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. SASSUOLO, ITALIA – 1 MARZO 2026: Il tecnico Fabio Grosso della US Sassuolo esulta insieme alla sua squadra durante la partita di Serie A contro l’Atalanta BC. Questo incontro è avvenuto al Mapei Stadium Città del Tricolore. Le emozioni sono palpabili e la squadra è pronta a scendere in campo nuovamente per affrontare una delle squadre più forti del campionato, la Juventus. La partita avrà inizio all’Allianz Juventus Stadium alle 19:45 GMT (20:45 CET), e i tifosi sono ansiosi di seguire tutte le fasi dell’incontro. La US Sassuolo si trova in una situazione particolare in questa settimana, con un’epidemia di pertosse che ha colpito diversi membri della squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sassuolo affronta difficoltà, ma è pronto a sfidare la Juventus nonostante l’emergenza. Articoli correlati Roma, nonostante l’emergenza arriva la vittoria contro il Sassuolo: adesso Gasperini aspetta questoNel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Mimmo Ferretti esalta la vittoria della Roma contro il Sassuolo, definendola un’impresa proprio perché... Leggi anche: Chiesa, si apre l’asta? Questo club è pronto a sfidare la Juventus per l’esterno del Liverpool. Contatti con l’entourage SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 LE PAGELLAZZE Una selezione di notizie su Sassuolo affronta Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Sassuolo 1-1: Muric (7,5) mette nei guai Spalletti (5). Napoli a +8 sul quinto posto e più vicino alla Champions...; Sei giocatori del Sassuolo in isolamento: focolaio di pertosse alla vigilia del match con la Juve; Juve, Spalletti pronto a firmare: ma prima c’è il Sassuolo in emergenza (VIDEO); Calcio Serie A, il Sassuolo prepara l’esame Juve, sondaggio bianconero per Koné. Sassuolo, Grosso: Organico decimato ma siamo pronti per la Juve11.50 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa per presentare il match di domani all'Allianz Stadium di Torino contro. tuttomercatoweb.com Grosso sul focolaio di pertosse al Sassuolo: Settimana particolare e difficileIl Sassuolo si prepara ad affrontare la Juventus in campionato. Un tuffo nel passato per l'allenatore dei neroverdi Fabio Grosso che rincontra i bianconeri: Sarei voluto arrivare in condizioni divers ... msn.com Servizio di Giorgio Volpato JUVENTUS – SASSUOLO 1 – 1 Passo falso della Juventus.Contro il Sassuolo finisce 1 a 1 e a questo punto l’obiettivo quarto posto si allontana. Domani il Como affronta in casa il Pisa e può riallungare a + 3 mentre potrebbe tornar - facebook.com facebook Il Napoli espugna Cagliari e scavalca per una notte il Milan che oggi affronta il Torino. La pertosse decima il Sassuolo nella sfida alla Juve x.com