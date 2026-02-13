Tudor Juve il tecnico croato è in pole position per una grande panchina | avviati i primi contatti Cosa filtra

Tudor Juve, ex tecnico della Juventus, si trova in pole position per allenare una squadra di alto livello, dopo che sono stati avviati i primi contatti tra l’allenatore croato e la società interessata. Secondo fonti vicine alla trattativa, la società ha già mostrato interesse e sta valutando la sua disponibilità, rendendo il nome di Tudor il più caldo tra quelli in lizza. Un dettaglio che distingue questa trattativa è il rapporto diretto tra il tecnico e i dirigenti, che hanno già avuto incontri informali nelle ultime settimane.

La Juve osserva con curiosità il futuro di un suo storico combattente. Secondo un'indiscrezione lanciata in esclusiva da Matteo Moretto su X, Igor Tudor è finito nel mirino del Tottenham. Il club londinese, alla ricerca di una scossa tecnica, ha individuato nell'ex difensore e allenatore bianconero il profilo ideale per la propria panchina. Moretto conferma che il tecnico croato è un candidato forte e che i primi contatti tra le parti sono già stati avviati per sondare il terreno.

La Juventus ha avviato i contatti per portare a Torino un nuovo grande talento, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e tornare ai vertici.

La Juventus accelera sul mercato: Frattesi è un obiettivo concreto e i primi contatti sono stati avviati.

