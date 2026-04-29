Un ex maresciallo coinvolto nelle indagini ha dichiarato che nel corso delle attività sono stati commessi errori e omissioni, e che alcune domande cruciali non sono state poste fin dall’inizio. La sua testimonianza suggerisce che, se fossero state fatte determinate verifiche tempestivamente, l’indagine avrebbe potuto evolversi diversamente. Queste affermazioni arrivano a pochi giorni dalla conclusione delle indagini ufficiali, che tuttora non hanno portato a una chiusura definitiva del caso.

Milano, 29 aprile 2026 - “ Errori e omissioni. Se avessero fatto quelle domande subito, non saremmo qui dopo 18 anni ”, parole dette in tv del maresciallo in pensione Francesco Marchetto l'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco che coordinò le prime fasi dell ' indagine sul delitto di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, intervenendo su Canale 122 - Fatti di Nera durante lo "Speciale Garlasco" Le parole del maresciallo Marchetto. Secondo Francesco Marchetto o, spesso ospite di trasmissioni televisive " biciclette mai viste e orari falsati: se avessero fatto queste domande, il caso sarebbe chiuso da 18 anni. https:www.ilgiorno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex maresciallo di Garlasco: “Errori, omissioni e domande non fatte. Ecco perché il caso non è chiuso”

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