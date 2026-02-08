La Wada ha deciso di chiudere il caso delle iniezioni sul pene nel salto con gli sci. Finora non ci sono prove che queste pratiche offrano vantaggi illeciti ai atleti. La commissione spiega che, anche se venissero considerate doping, non sono abbastanza rilevanti da influenzare le prestazioni in modo significativo. La questione si chiude quindi senza sanzioni o sospensioni.

L’indagine sul presunto utilizzo di iniezioni sul pene nel salto con gli sci è ufficialmente chiusa. La Federazione Internazionale Sci ha archiviato il caso, escludendo qualsiasi violazione dei regolamenti sportivi e chiarendo che non esistono prove di pratiche dopanti legate agli atleti coinvolti. Le voci, esplose a ridosso delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, avevano sollevato dubbi su possibili vantaggi aerodinamici ottenuti attraverso modifiche corporee temporanee, ma non hanno trovato conferme nei controlli ufficiali. Leggi anche: Salto con gli sci: cosa succede nella mente di chi sfida la gravità e il vento? Al centro della vicenda c’era l’ipotesi che alcuni saltatori con gli sci avessero fatto ricorso a iniezioni di acido ialuronico o paraffina per aumentare temporaneamente il volume corporeo nella zona pelvica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Salto con gli sci, il caso delle iniezioni sul pene è chiuso: ecco perché non è doping

L’attenzione si sposta sui sospetti di doping alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Recentemente è emerso un nuovo scandalo nel mondo del salto con gli sci: alcuni atleti ricorrono a iniezioni di acido sul pene prima delle competizioni, per riuscire a indossare tute più ampie e migliorare la spinta durante il salto.

