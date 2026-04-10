Lewandowski Juventus il centravanti polacco si offre al Milan per l’estate Le ultime novità sul suo futuro

Il centravanti polacco, attualmente sotto contratto con la Juventus, avrebbe manifestato interesse a trasferirsi al Milan durante la prossima sessione di mercato estivo. Le voci di mercato parlano di una possibile trattativa tra le due società, mentre l’attaccante avrebbe espresso la volontà di cambiare squadra. Nessuna delle parti ha ancora confermato ufficialmente i dettagli di questa possibile operazione.

di Angelo Ciarletta Lewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per il prossimo mercato estivo. Le ultime novità sul suo futuro. La Juve osserva con attenzione le evoluzioni del mercato internazionale, pronta a cogliere opportunità per elevare il tasso tecnico della rosa. Secondo un’analisi de La Gazzetta dello Sport, il nome di Robert Lewandowski è finito sotto i riflettori. Il giocatore, attualmente al Barcellona, andrà in scadenza di contratto in estate, rappresentando un’occasione a parametro zero che fa gola ai principali club europei. MERCATO JUVE LIVE Il Milan cerca una soluzione alla propria crisi realizzativa, e addirittura l’agente del calciatore è al lavoro per portare il bomber in rossonero, che vorrebbe un’altra grande piazza nel finale della sua carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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