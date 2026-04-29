La Juventus sta portando avanti la trattativa per ingaggiare l’attaccante polacco, con l’accordo sullo stipendio ridotto ormai vicino alla conclusione. La trattativa sembra volgere verso la fumata bianca, dopo che la squadra bianconera avrebbe superato il Milan nella corsa al giocatore. Ora il calciatore attende di conoscere l’esito delle ultime formalità prima di trasferirsi in Italia e unirsi al nuovo allenatore.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Matic si racconta: «Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Futuro? Vediamo, a fine della stagione parleremo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lewandowski Juve, sì al taglio d’ingaggio: affare ai dettagli con il polacco, adesso Spalletti lo aspetta

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La mia chiacchierata con @mnowo8, collega di Eleven Sports che ha i diritti tv in Polonia della Serie A: " #Juve e #Spalletti attrazione per #Lewandowski, può essere il Trezeguet di anni fa. Zielinski Mi. Sarebbe piaciuto vederlo in bianconero" x.com