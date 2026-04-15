Lewandowski Milan Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco ma un altro dirigente rossonero si oppone!

Il direttore sportivo di una squadra italiana ha incontrato in serata l’agente di un attaccante polacco, in vista di un possibile trasferimento. Durante l’incontro, un altro dirigente del medesimo club ha espresso opposizione alla trattativa. Il club rossonero ha manifestato interesse per l’attaccante, con l’intenzione di ingaggiarlo a parametro zero nella prossima stagione. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

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