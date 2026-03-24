A verla come madre non è stato facile: Elena Sofia Ricci non ha dubbi su questo aspetto della sua vita, tanto da definirsi una «madre ingombrante» per le due figlie, Emma e Maria. Elena Sofia Ricci pronta per i David Donatello: “Sarà una serata emozionante” X Leggi anche › Elena Sofia Ricci: «Da bambina sono stata abusata» Elena Sofia Ricci e il rapporto con la maternità. L’attrice, nel corso di un’intervista a La Repubblica, ha dichiarato che la colpa di questa percezione è stata soprattutto della fama. «Non è facile avere una madre come me. Ho passato anni quasi a scusarmi di essere diventata famosa, di occupare spazio.», le sue parole. Alla base, anche il desiderio di costruire una famiglia ideale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha raccontato di essere stata una madre ingombrante per le due figlie, nate da storie diverse. Ecco il perché di queste dichiarazioni

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