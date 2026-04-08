Temperature sopra la media e scarsa ventilazione attivata la fase di attenzione per incendi boschivi

Da ilpiacenza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 8 aprile, nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza è stata avviata la fase di attenzione per incendi boschivi. Le temperature sono superiori alla media stagionale e la ventilazione risulta scarsa, condizioni che aumentano il rischio di incendi nei boschi della zona. La decisione di passare in fascia gialla mira a monitorare meglio la situazione e a prevenire eventuali incendi.

Dall'8 aprile viene attivata la fase di attenzione per incendi boschivi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che passano così in fascia gialla, ovvero a rischio medio. Restano, invece, in verde Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.Il provvedimento, valido fino al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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