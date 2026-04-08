Temperature sopra la media e scarsa ventilazione attivata la fase di attenzione per incendi boschivi
Da venerdì 8 aprile, nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza è stata avviata la fase di attenzione per incendi boschivi. Le temperature sono superiori alla media stagionale e la ventilazione risulta scarsa, condizioni che aumentano il rischio di incendi nei boschi della zona. La decisione di passare in fascia gialla mira a monitorare meglio la situazione e a prevenire eventuali incendi.
Dall'8 aprile viene attivata la fase di attenzione per incendi boschivi nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che passano così in fascia gialla, ovvero a rischio medio. Restano, invece, in verde Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.Il provvedimento, valido fino al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Tempo instabile e temperature sopra la media: in arrivo un weekend di pioggia (e vento), poi la primavera
Leggi anche: Sole, nuvole e temperature sopra la media: il meteo a Milano oggi
Temi più discussi: Temperature sopra la media, in Liguria arriva la maccaja (o macaia): cos'è, il meteo; Marzo da record in Alto Adige: temperature sopra la media e allarme siccità. In alcune zone è caduto solo un quarto della pioggia attesa; Ancora sole e temperature sopra la media; Meteo Temperature - Valori molto miti e sopra media tra Pasqua e Pasquetta, possibili novità dopo giovedì.
Temperature sopra la media, ma potrebbe tornare la pioggia: previsioni meteoIn Liguria arriva la maccaja, che si verifica quando venti caldi e umidi meridionali scorrono sul mare ancora freddo Temperature sopra la media da qualche giorno in Italia ma la situazione potrebbe ca ... adnkronos.com
Surriscaldamento Sardegna, temperature sopra la media climatica: aumento di 1,3°Rapporto ARPAS 2025: in Sardegna temperature sopra la media di 1,3 °C e giugno record (+4,1 °C). Il cambiamento climatico diventa strutturale ... cagliaripad.it
Poche piogge, temperature sopra la norma e minime insolitamente elevate hanno caratterizzato il mese. Alla fine si sono aggiunti anche forti venti di föhn, con raffiche molto intense in quota e nelle vallate - facebook.com facebook
Meteo Belluno: sole e temperature sopra la media per l'inizio della settimana x.com