Tassa rifiuti a Perugia bollette sempre più care e sopra la media nazionale Lo studio Uil dal 2020 al 2025

Le bollette della Tari a Perugia sono più salate rispetto alla media nazionale. Lo studio della Uil mostra che, dal 2020 al 2025, i costi sono aumentati e pesano sulle famiglie. La situazione non migliora, anzi si fa più onerosa, con tariffe che continuano a salire. La ricerca evidenzia un quadro difficile per i cittadini, che devono fare i conti con bollette sempre più alte per i rifiuti.

Lo studio è stato condotto su un campione riferito ad un nucleo composto da 4 componenti, su una abitazione di 80 mq. Tutti i dati "Il bicchiere del peso economico della tassa sui rifiuti applicata ai due capoluoghi dell’Umbria è mezzo vuoto": è la premessa che sta alla base di un'indagine conoscitiva curata dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della UIL, che analizza il peso della tassa sui rifiuti sulla spesa dei contribuenti a livello dei capoluoghi di provincia. Lo studio è stato condotto su un campione riferito a un nucleo composto da 4 componenti, su un’abitazione di 80 mq con tariffe comprensive di IVA, tributo provinciale TEFA e componenti perequative Arera.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Perugia Tassa Rifiuti

A dicembre 2025, l’inflazione in Toscana si attesta al +1,4%, superiore alla media nazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Perugia Tassa Rifiuti

Argomenti discussi: Per la Uil Perugia più cara di Terni per la tassa sui rifiuti; La Uil sulla Tari: Dal 2020 in Umbria aumenti doppi rispetto media nazionale; Tassa sui rifiuti un macigno per i perugini: più cara di Terni; Incendi, rifiuti e animali da salvare: 35mila controlli e 800mila euro di multe per i Carabinieri forestali dell'Umbria.

Per la Uil Perugia più cara di Terni per la tassa sui rifiutiLa tassa sui rifiuti, la Tari, risulta più cara a Perugia rispetto a Terni. Nel capoluogo umbro la crescita percentuale tra il 2020 e il 2025 è stata maggiore confrontandola con l'altra provincia. (AN ... ansa.it

Tassa rifiuti, ecco le agevolazioniEsenzione Tcp (tassa rifiuti) a Cattolica: la Giunta ha approvato l’ampliamento delle categorie dei beneficiari con i lavoratori in cassa integrazione o ad orario ridotto. Per la nuova misura del 2026 ... ilrestodelcarlino.it

RIFIUTI, IN TOSCANA LA TASSA PIÙ ALTA D’ITALIA. LA TESTIMONIANZA: “NEL MIO CONDOMINIO 5 UTENTI SU 11 NON PAGANO LA TARI”. Gli evasori della tassa sui rifiuti incidono sui cittadini onesti poiché il mancato versamento viene ridistribuito tr facebook

In Fvg la tassa rifiuti più cara a Gorizia, la più bassa a Pordenone. Studio Uil, la tariffa nel capoluogo isontino al di sopra della media nazionale #ANSA x.com