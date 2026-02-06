Tassa rifiuti a Perugia bollette sempre più care e sopra la media nazionale Lo studio Uil dal 2020 al 2025

Le bollette della Tari a Perugia sono più salate rispetto alla media nazionale. Lo studio della Uil mostra che, dal 2020 al 2025, i costi sono aumentati e pesano sulle famiglie. La situazione non migliora, anzi si fa più onerosa, con tariffe che continuano a salire. La ricerca evidenzia un quadro difficile per i cittadini, che devono fare i conti con bollette sempre più alte per i rifiuti.

Lo studio è stato condotto su un campione riferito ad un nucleo composto da 4 componenti, su una abitazione di 80 mq. Tutti i dati "Il bicchiere del peso economico della tassa sui rifiuti applicata ai due capoluoghi dell’Umbria è mezzo vuoto": è la premessa che sta alla base di un'indagine conoscitiva curata dal Servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della UIL, che analizza il peso della tassa sui rifiuti sulla spesa dei contribuenti a livello dei capoluoghi di provincia. Lo studio è stato condotto su un campione riferito a un nucleo composto da 4 componenti, su un’abitazione di 80 mq con tariffe comprensive di IVA, tributo provinciale TEFA e componenti perequative Arera.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

