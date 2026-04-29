Letizia di Spagna è apparsa recentemente indossando un tailleur pantalone rosa shocking, attirando l’attenzione sui suoi outfit. La sovrana ha riproposto un look già visto in passato, mantenendo comunque il suo stile riconoscibile. La scelta del colore e il taglio dell’abbigliamento sono stati al centro dell’attenzione nei commenti pubblici e sui social. La sua presenza pubblica continua a suscitare interesse per le sue scelte di moda.

Letizia di Spagna ha un dono raro: trasforma ogni suo ingresso in una dichiarazione di stile. Gli outfit che sfoggia sono sempre sulla bocca di tutti, anche quando si tratta di riproposizioni, come in questo caso. La Regina di Spagna ha ammaliato tutti in occasione del concorso Princess Girona Arte 2026, optando per un look deciso e contemporaneo, che ha fatto la gioia dei fotografi. Chi la ammira da lontano e la segue con interesse, sa bene che questa non è la prima volta che ha indossato il tailleur pantalone rosa shocking che vediamo in foto. Una soluzione estetica molto apprezzata dalla sovrana, che da anni è regina anche dell’eleganza istituzionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, il ritorno del tailleur pantalone rosa shocking

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