Letizia di Spagna indossa un tailleur con allacciatura asimmetrica e mocassini, scegliendo linee pulite e una palette di colori neutri. Un dettaglio sartoriale particolare rende il look più originale rispetto a un abbinamento classico. La regina si presenta così in pubblico, distinguendosi per la semplicità e l’equilibrio stilistico della sua scelta.

Linee pulite, palette neutra e un dettaglio sartoriale che cambia completamente la percezione di un classico. La regina Letizia torna ancora una volta a dimostrare come il tailoring possa diventare uno strumento di stile potente, soprattutto quando è interpretato con precisione e semplicità. Per la cerimonia di chiusura della terza edizione del Master en Reporterismo Internacional dell’Istituto RTVE e dell’Università di Alcalá, la sovrana ha scelto un tailleur grigio dal taglio impeccabile. Un look perfettamente in linea con il contesto accademico dell’evento, ma allo stesso tempo in grado di raccontare molto della sua estetica: essenziale, contemporanea e sempre molto attenta ai dettagli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, il tailleur con allacciatura asimmetrica e mocassini

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