Durante l'incontro con l'Associazione delle Donne Imprenditrici, la regina ha scelto un tailleur di colore melanzana, caratterizzato da uno stile sobrio e raffinato. L'evento si è svolto in un contesto formale, con la partecipazione di diverse rappresentanti del settore imprenditoriale femminile. La scelta dell'outfit ha puntato su dettagli discreti, senza elementi vistosi o eccessivi. La presenza della regina ha attirato l'attenzione di molti presenti.

In occasione dell’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata, costruita attraverso capi sartoriali e dettagli discreti. A definire il look, un tailleur color melanzana firmato Boss con blazer monopetto pulito e pantaloni dalla linea dritta, scelta che dona slancio e compostezza all’insieme. La scelta cromatica, intensa ma sofisticata, rafforza il messaggio di determinazione e professionalità, perfettamente in linea con il contesto dell’evento. Sotto la giacca, una camicia a righe con fiocco aggiunge un tocco grafico e raffinato, spezzando la monocromia con discrezione. Il dialogo tra il color melanzana del completo e il celeste della camicia definisce una palette raffinata, già proposta nelle scorse settimane anche da Mary di Danimarca. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per l’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata con un tailleur melanzana

Letizia di Spagna, il tailleur con allacciatura asimmetrica e mocassiniLinee pulite, palette neutra e un dettaglio sartoriale che cambia completamente la percezione di un classico.

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