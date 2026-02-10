Mondiali 2026 a New York | cosa fare dove dormire e perché sarà l’estate più elettrica di sempre

L’estate 2026 sarà diversa da tutte le altre a New York. La città si prepara ad accogliere i Mondiali, un evento che coinvolgerà milioni di persone da tutto il mondo. Le strade si riempiranno di tifosi, gli hotel sono già pieni e le attività si moltiplicano. Chi viene a New York per seguire le partite troverà un’atmosfera unica, fatta di energia e passione. La città non si limita a ospitare l’evento, lo vive e lo fa diventare parte della sua quotidianità.

New York City non “ospita” un evento: lo assorbe, lo metabolizza e lo risputa come esperienza collettiva. I Mondiali FIFA 2026, con otto partite nell’area New York–New Jersey e la finale al MetLife Stadium, diventano così un pretesto perfetto per vedere la città nel suo habitat naturale: la grande macchina dello spettacolo, dove l’energia di uno stadio scivola nei quartieri, rimbalza sui maxischermi, finisce nei musei, risale sui rooftop e torna a terra in forma di street food e rituali da tifosi. L’idea, questa volta, è semplice e molto newyorkese: portare l’atmosfera dei Mondiali ben oltre i tornelli. 🔗 Leggi su Panorama.it

