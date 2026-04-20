Renzi–Vannacci scontro senza filtri da Pulp Podcast

Nel nuovo episodio di Pulp Podcast, pubblicato il 20 aprile alle 13:00, si svolge un confronto diretto e senza filtri tra un politico e un ufficiale militare. L’episodio presenta una discussione aperta su temi di attualità, senza interventi di moderazione o filtri. La puntata è disponibile online e si distingue per il dialogo franco tra gli ospiti.

Ospite del podcast. Un confronto politico diretto, senza filtri. È quello che va in scena nella nuova puntata di Pulp Podcast, disponibile da oggi, 20 aprile, alle 13:00. Protagonisti Matteo Renzi e Roberto Vannacci, che si misurano in un faccia a faccia serrato sui nuovi equilibri della politica italiana e internazionale. Al centro del dibattito, la leadership di Giorgia Meloni. «La Meloni non è più invincibile», sostiene Renzi, indicando nel recente referendum un passaggio che avrebbe incrinato l’immagine di una guida politica senza errori. L’ex presidente del Consiglio critica anche una linea definita «variabile» su politica estera, Europa e relazioni internazionali.🔗 Leggi su 361magazine.com

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