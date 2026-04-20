Sono disponibili cinque nuove puntate del podcast “Una mattina” del Post, dedicate ai fatti del 1944 legati alla Resistenza. Le puntate affrontano eventi storici di quel periodo e sono accessibili per l’ascolto senza restrizioni. La serie si concentra sulla narrazione di quegli avvenimenti e può essere ascoltata da chiunque sia interessato a conoscere meglio quel capitolo della storia italiana.

Sono uscite le cinque puntate, incentrate sui fatti del 1944: le si potrà ascoltare anche senza avere seguito la prima stagione Dall’anno scorso il Post cerca di raccontare per bene, con un podcast, la Resistenza italiana: cioè il movimento di massa per liberarsi dai nazisti e dai fascisti durante la Seconda guerra mondiale. È una storia con cui quasi tutti abbiamo avuto a che fare, e forse qualcuno di voi poco fa avrà alzato gli occhi al cielo, come a dire: c’è davvero bisogno di spiegare cos’è la Resistenza? Pensiamo di sì. Oggi, molto spesso, chi non ha vissuto quel periodo lo conosce soltanto a pezzetti: per via di una storia ascoltata in famiglia, qualche data imparata di fretta a scuola, la targa di un parco dietro casa.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nuova stagione di “Una mattina”, il podcast del Post sulla Resistenza

EA184: How to Establish a Lasting New Habit [Podcast]

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