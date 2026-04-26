Treviso bimba di 18 mesi schiacciata dal tosaerba guidato dal padre | è in pericolo di vita

A Treviso, una bambina di 18 mesi è stata investita dal tosaerba guidato dal padre mentre giocava nel giardino di casa insieme alla madre. La bambina ha riportato lesioni gravissime e si trova in condizioni disperate. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto. Il personale sanitario ha trasportato la bambina in ospedale con urgenza.

La bambina stava giocando nel giardino di casa con la madre quando è stata investita dal trattorino tosaerba guidato dal padre: ha riportato lesioni gravissime, le sue condizioni sono disperate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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