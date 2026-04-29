Leonor via libera all’università | Letizia sorride a Zarzuela

Dopo l'estate, Leonor inizierà gli studi in Scienze Politiche presso l'Università Carlos III di Getafe. La decisione è stata comunicata recentemente, e la sua famiglia ha assistito alla notizia con un sorriso, mentre si trovavano a Zarzuela. La futura studentessa ha scelto di intraprendere questa strada accademica, lasciando intendere il suo interesse per il settore politico.

? Cosa sapere Leonor studierà Scienze Politiche presso l'Università Carlos III di Getafe dopo l'estate.. La decisione accademica porta sollievo alla Regina Letizia durante gli impegni a Madrid.. A Madrid, la decisione ufficiale sulla carriera accademica della Principessa Leonor ha portato a una visibile distensione nel volto di Letizia, che mercoledì 29 aprile si è mostrata serena al Palazzo della Zarzuela dopo le settimane di incertezza sul percorso della figlia. Il comunicato della Casa Reale spagnola ha finalmente tracciato il sentiero per il futuro della primogenita di Felipe e Letizia: dopo il periodo estivo, l’erede al trono inizierà gli studi in Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Getafe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonor, via libera all’università: Letizia sorride a Zarzuela Notizie correlate Leggi anche: Letizia di Spagna, la figlia Leonor torna a Madrid e inizia l’Università nello splendido Campus di Getafe Un’eleganza misurata e consapevole ha definito l’apparizione di Letizia di Spagna, il 14 aprile 2026 al Palazzo della ZarzuelaUn’eleganza misurata e consapevole ha definito l’apparizione di Letizia di Spagna, il 14 aprile 2026 al Palazzo della Zarzuela, in occasione...