Il 14 aprile 2026, al Palazzo della Zarzuela, Letizia di Spagna si è presentata in modo sobrio e raffinato per incontrare una delegazione dell’UNHCR. La regina ha scelto un abbigliamento semplice ma curato, che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e ha avuto come protagonista principale l’incontro tra la sovrana e i rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati.

, in occasione dell’incontro con una rappresentanza dell’UNHCR. Al centro dell’ensemble ha spiccato una giacca cropped con stampa etnica di Mango, recuperata dal suo guardaroba e già indossata per la prima volta tredici anni fa. Una scelta tutt’altro che casuale, che ha confermato l’attenzione della sovrana verso una moda più sostenibile, fondata sul riutilizzo e sulla valorizzazione dei capi nel tempo. A bilanciare la vivacità della giacca, la reale ha optato per una camicetta semplice, impreziosita da un leggero drappeggio che ha aggiunto movimento senza appesantire la linea.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un’eleganza misurata e consapevole ha definito l’apparizione di Letizia di Spagna, il 14 aprile 2026 al Palazzo della Zarzuela

Notizie correlate

Per l’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata con un tailleur melanzanaIn occasione dell’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata, costruita attraverso...

Letizia di Spagna, l’apparizione a sorpresa alla processione di MadridMentre la Regina Sofia e le sue figlie, le infante Elena e Cristina, trascorrevano la Settimana Santa a Murcia, partecipando alle processioni più...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Letizia di Spagna e l’arte di indossare il color melanzana (con camicia a contrasto); Letizia Ortiz sempre più affascinante grazie a una camicetta di tendenza con un fiocco XL, perfetta; Addio suola oversize: le 5 sneaker da avere ora che il minimalismo ha vinto; Charlotte Casiraghi rilancia l’accessorio che abbiamo tutti nel guardaroba.

Letizia di Spagna riscopre la giacca di Mango di 13 anni faUn’eleganza misurata e consapevole ha definito l’apparizione di Letizia di Spagna, il 14 aprile 2026 al Palazzo della Zarzuela ... amica.it

Letizia di Spagna e l’arte di indossare il color melanzana (con camicia a contrasto)Per l’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata con un tailleur melanzana ... amica.it

Per l’incontro con l’Associazione delle Donne Imprenditrici, Letizia di Spagna ha puntato su un’eleganza misurata con un tailleur melanzana - facebook.com facebook