La Principessa Leonor torna a Madrid, dove inizierà il suo percorso universitario nel Campus di Getafe. La giovane aveva già studiato a Saragozza, Marín e Murcia, e ora si trasferisce nella capitale. La Casa Reale ha reso noto il passaggio alla prossima fase degli studi della figlia della Regina, senza ulteriori dettagli sul corso o le date di inizio.

Dopo Saragozza, Marín e Murcia, è il turno di Madrid. La Casa Reale ha annunciato la prossima tappa del percorso formativo della Principessa Leonor. La figlia di Letizia di Spagna resterà in patria questa volta e ha scelto un’università pubblica spagnola, una delle più recenti della Comunità di Madrid. Stiamo parlando dell’ Università Carlos III, nello specifico del campus di Getafe, che sarà la sua sede accademica per i prossimi quattro anni. Letizia di Spagna, la figlia Leonor all’Università. La Principessa Leonor inizierà i suoi studi universitari a Madrid dopo l’estate. La Zarzuela ha annunciato che l’erede al trono studierà Scienze Politiche presso l’Università Carlos III di Getafe (Madrid).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, la figlia Leonor torna a Madrid e inizia l’Università nello splendido Campus di Getafe

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