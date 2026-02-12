Bullismo proposta di legge popolare per Leonardo Calcina Il tribunale di Ancona sul caso | Archiviazione illegittima indagini da rifare Venti giorni per la verità

Questa mattina, il tribunale di Ancona ha deciso di archiviare il caso di Leonardo Calcina, sostenendo che le indagini sono state condotte in modo illegittimo. La procura dovrà rifare tutte le verifiche, dando 20 giorni di tempo per chiarire la verità. Nel frattempo, è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare per inserire il reato di bullismo nel codice penale, un passo che potrebbe cambiare le regole in materia.

La Corte di Cassazione ha ricevuto oggi una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a istituire il reato di bullismo e istigazione al bullismo.

