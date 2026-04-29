Il Lentigione si prepara alla sfida contro il Desenzano con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa portarlo a uno spareggio. Roberto Voltolini, 61 anni, è il direttore generale della squadra e ha alle spalle un lungo percorso come allenatore, tra le altre esperienze, con le giovanili del club e altre formazioni del reggiano. La partita si avvicina e le parole di Voltolini fanno capire la volontà di arrivare alla fase successiva del torneo.

Roberto Voltolini, 61 anni, una smisurata esperienza da tecnico avendo allenato pure Meletolese, Correggese, Rolo e Bibbiano solo per restare nel reggiano, è il direttore generale del Lentigione, dopo averne allenato negli anni scorsi la Juniores Nazionale. E dunque chi meglio di lui può spiegarci l’attuale situazione? Intanto la riassumiamo: domenica si gioca l’ultimo turno di campionato di Serie D, con il Desenzano in testa a 74 punti in casa del tranquillo San Giuliano, mentre il Lentigione a 72 attende il Sant’Angelo che ha ancora problemi di salvezza. In caso di arrivo alla pari, ci sarebbe uno spareggio in campo neutro, la vincente in Serie C, la perdente ai play-off che contano poco o nulla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lenz, sfida al Desenzano: "Spero in uno spareggio"

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