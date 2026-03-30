Piacenza travolto Lenz in vetta per ora con Desenzano e Pistoiese

Nel match tra Lentigione e Piacenza, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 3-1. La formazione ospite ha subito il secondo ko consecutivo, mentre il Lentigione si porta temporaneamente in vetta alla classifica. La partita si è conclusa con i gol di Gasperini per i padroni di casa e con i marcatori Alessandrini, Mele e Cudini, mentre i gol del Piacenza sono mancati.

LENTIGIONE 3 PIACENZA 1 LENTIGIONE: Gasperini; Alessandrini (13’ st Masini), Mele, Cudini, Miglietta; Penta (20’ st Panigada), Nappo, Battistello; Nanni (29’ st Mordini), Montipò (13’ st Pari), Jassey (40’ st Cavacchioli). A disp. Cheli, Bita, Nava, Cellai. All. Pedrelli. PIACENZA: Kolgecaj; Ciuffo, Silva, Martinelli, Bertin; Lordkipanidze, Poledri (1’ st De Vitis), Mazzaglia (15’ st Campagna); D’Agostino; Mustacchio, Manuzzi (28’st Ganz). A disp. Ribero, Sbardello, Cabri, Garnero, Sartorelli, Asensio Moraes. All. Franzini. Arbitro: Ammanati di Firenze (Di Meglio di Napoli e Scala di Castellammare di Stabia). Reti: Nanni 34’ pt (rig.), Montipò 40’ pt e 13’ st, Mustacchio 31’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piacenza travolto, Lenz in vetta (per ora) con Desenzano e Pistoiese Articoli correlati Una vittoria da sogno. Il Desenzano pareggia. E ora comanda il LenzPalazzolo 1 Lentigione 2 PALAZZOLO: Sala; Cerri, Allievi, Palazzi (42’pt Pelamatti), Verzelletti (38’st Cristini); Mattioli, Uberti (17’st Palma),... Serie D. Il Lenz ospita l’Imolese. Correggese: è dura con la PistoieseLa 25ª giornata del campionato di Serie D vede, dalle 14,30, entrambe le reggiane in casa… desiderose di farsi un piacere reciproco.