Iran a Roma il primo Spes Talk su guerre energia e inflazione

A Roma si è svolto il primo Spes Talk organizzato dalla Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' in collaborazione con Unitelma Sapienza. L’incontro ha affrontato i conflitti regionali e i loro effetti su energia, inflazione e mercati finanziari, evidenziando come le tensioni nel Medio Oriente e in altre aree siano collegate a questioni di carattere globale e di attualità.

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - Conflitti regionali sempre più 'iperconnessi', con effetti globali su energia, inflazione e mercati finanziari, sono stati al centro del primo appuntamento di Spes Talks, promosso dalla Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi' in collaborazione con Unitelma Sapienza. Nel dibattito, si legge in una nota, è stato evidenziato come il confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti, possa avere ripercussioni immediate sull'economia globale, a partire dal traffico energetico nello Stretto di Hormuz, snodo attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. “L'energia a basso costo è la nuova arma per essere più competitivi sui mercati globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, a Roma il primo Spes Talk su guerre, energia e inflazione Articoli correlati Leggi anche: Informazione: nasce 'Spes Talks', il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee Spes Talks: il 16 marzo a Roma si affrontano media e guerreNasce a Roma un nuovo spazio di confronto denominato Spes Talks, promosso dalla Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi in collaborazione con... Aggiornamenti e notizie su Spes Talk Argomenti discussi: Informazione: nasce 'Spes Talks', il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee; Stretto Hormuz: UE chiede intervento ONU contro blocco Iran. Informazione: nasce 'Spes Talks', il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporaneeNasce Spes Talks, il nuovo format di dialogo e approfondimento promosso dalla Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi, in collaborazione con UnitelmaSapienza – Università degli Studi di Roma, con l’obiett ... adnkronos.com