Lello Castriotta entra nella segreteria della FNP Cisl Foggia

Raffaele Castriotta è stato nominato nuovo membro della segreteria della FNP Cisl di Foggia. La nomina, resa nota attraverso un comunicato ufficiale, si è svolta di recente e coinvolge un rappresentante con esperienza nel settore. La nomina si aggiunge alle altre decisioni prese dal comitato, che ha approvato la composizione della segreteria in vista delle prossime attività associative.

FOGGIA – Raffaele Castriotta nuovo componente di Segreteria della Fnp Cisl di Foggia. L’elezione nel corso del Consiglio Generale svoltosi oggi a Foggia con la partecipazione di Vincenzo Lezzi Segretario Nazionale della Fnp, Domenico Maiorano reggente della Fnp Cisl Puglia e Carla Costantino Segretario Generale della Cisl di Foggia. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Lello Castriotta entra nella segreteria della FNP Cisl Foggia Notizie correlate Raccolta firme per ridurre l'IRPEF: l'iniziativa di CISL e FNP CISLIl segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL... Il ritorno in politica dell'ex ministro Kyenge: entra nella segreteria di +EuropaRiccardo Magi ha annunciato l’ingresso dell’ex ministro dell’integrazione del governo Letta, Cecile Kyenge, in +Europa.