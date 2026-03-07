Cécile Kyenge, ex ministro per l’Integrazione nel governo Letta, è tornata in politica e si è unita a +Europa. Riccardo Magi, segretario del partito, e Carla Taibi, tesoriera, hanno comunicato ufficialmente l’adesione dell’ex ministra e la sua nomina come membro della segreteria. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato del partito.

Riccardo Magi ha annunciato l’ingresso dell’ex ministro dell’integrazione del governo Letta, Cecile Kyenge, in +Europa. L’ex ministro entra nella segreteria per occuparsi di salute e integrazione Cécile Kyenge torna in politica con i radicali. Riccardo Magi e Carla Taibi, segretario e tesoriera di +Europa, hanno annunciato che l’ex ministro per l’Integrazione del governo Letta ha aderito al partito e che sarà membro della segreteria. Il medico originario del Congo, che ha alle spalle anche un’esperienza da deputata e una da europarlamentare del Pd, “porta con sé una grande esperienza sui temi dei diritti di cittadinanza, delle politiche migratorie, della cooperazione internazionale”, ha dichiarato Magi consegnandole la tessera di +Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno in politica dell'ex ministro Kyenge: entra nella segreteria di +Europa

L’ex ministro Kyenge nella bufera: la notizia è appena arrivata, esplode il casoUna coppia di anziani di Padova si è ritrovata improvvisamente senza medico di base, sollevando interrogativi sul rispetto delle procedure e sulla...

Gianluca Golia entra nella segreteria regionale di AzioneGianluca Golia, ex consigliere comunale e candidato a sindaco di Aversa, entra a far parte della segreteria regionale di Azione Campania, che verrà...

Tutti gli aggiornamenti su Il ritorno in politica dell'ex ministro....

Temi più discussi: Sondaggio sul referendum: in Sicilia testa a testa fra Sì e No, affluenza molto bassa; Mattarella torna a Napoli. Oggi il presidente a Castel Capuano alla Scuola della magistratura; La Regione non firma i decreti, il nuovo numero verde non parte. Ex lavoratori di Almaviva a spasso.

Il ritorno in politica dell'ex ministro Kyenge: entra nella segreteria di +EuropaRiccardo Magi ha annunciato l’ingresso dell’ex ministro dell’integrazione del governo Letta, Cecile Kyenge, in +Europa. L’ex ministro entra nella segreteria per occuparsi di salute e integrazione ... ilgiornale.it

Il ritorno in politica dell’ex ministra Cecilie Kyenge: lascia il Pd e aderisce a +EuropaL’ex esponente del governo di Enrico Letta si unisce al partito di Magi: Porta con sé l’esperienza sui temi dei diritti di cittadinanza e delle politiche ... repubblica.it

Siamo felici di dare il benvenuto in +Europa a Cécile Kyenge, che da oggi entra a far parte del partito e della sua segreteria. Già Ministra per l’Integrazione nel governo guidato da Enrico Letta e poi parlamentare europea, Kyenge porta con sé una grande esp - facebook.com facebook