L’Egitto sbarca a Genova | Luca Nascimbene presenta Sotto il cielo egiziano al Libraccio

Un viaggio tra mistero e storia senza lasciare la Foce. Venerdì 15 maggio, la libreria Libraccio di Piazza Rossetti ospita l’autore Luca Nascimbene per un atteso firmacopie del suo ultimo libro, "Sotto il cielo egiziano". Un'occasione unica per i lettori genovesi di incontrare lo scrittore.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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