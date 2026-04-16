La storia di Erika morta in Egitto per un farmaco letale | la denuncia della madre e i sospetti sul marito egiziano

Una donna italiana è morta in Egitto a causa di un farmaco che si è rivelato letale. La madre della vittima ha presentato una denuncia, sollevando sospetti sul marito egiziano, con cui era sposata da appena un mese. La coppia aveva deciso di viaggiare nel paese africano per incontrare la famiglia del marito. La vicenda sta attualmente sotto indagine dalle autorità locali.

Erika Squillace e il marito egiziano erano sposati solo da un mese quando hanno deciso di andare in Egitto per conoscere la famiglia di lui. Qualcosa, però, turbava già la madre della 27enne originaria di Mentana, Tiziana Quattrocchi, che aveva scelto di non lasciar partire la figlia da sola e di seguirla ad Alessandria d’Egitto. Era come se sapesse, in cuor suo, che qualcosa di brutto sarebbe presto successo. Il matrimonio lampo e il viaggio in Egitto. La madre della vittima, Tiziana Quattrocchi, ha raccontato a Il Messaggero la storia di Erika, deceduta all’ospedale Andalusia Hospital Al Shallat ad Alessandria d’Egitto il 20 agosto 2025. Un matrimonio lampo, come racconta la donna, quello con il 32enne egiziano, seguito subito dopo da un viaggio in Egitto per conoscere la famiglia di lui.🔗 Leggi su Open.online

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