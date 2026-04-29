Legami sempre più stretti tra Macfrut e il Cile siglato un accordo per creare nuove opportunità di business

Durante la recente edizione di Macfrut, tenutasi al Rimini Expo Centre, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra l'organizzazione della fiera e Frutas de Chile, l'associazione principale degli esportatori cileni di ortofrutta. L’accordo mira a creare nuove opportunità di business tra le due parti, rafforzando i legami nel settore dell’ortofrutta e facilitando lo scambio commerciale tra Italia e Cile.

Legami sempre più stretti tra Macfrut e il Cile. Nel corso della recente edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al Rimini Expo Centre è stato firmato un “Memorandum of Understanding” tra Macfrut e Frutas de Chile, la principale Associazione degli esportatori cileni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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