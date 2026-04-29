Legami sempre più stretti tra Macfrut e il Cile siglato un accordo per creare nuove opportunità di business

Da cesenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la recente edizione di Macfrut, tenutasi al Rimini Expo Centre, è stato firmato un Memorandum of Understanding tra l'organizzazione della fiera e Frutas de Chile, l'associazione principale degli esportatori cileni di ortofrutta. L’accordo mira a creare nuove opportunità di business tra le due parti, rafforzando i legami nel settore dell’ortofrutta e facilitando lo scambio commerciale tra Italia e Cile.

Legami sempre più stretti tra Macfrut e il Cile. Nel corso della recente edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al Rimini Expo Centre è stato firmato un “Memorandum of Understanding” tra Macfrut e Frutas de Chile, la principale Associazione degli esportatori cileni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Radio: tra podcast e digital sempre più nuove opportunità di lavoro, 9 marzo ‘World Radio Day’

La Salis e gli "stretti legami" tra politici italiani e Antifa tedeschi: ecco dove punta l'inchiestaGli «stretti legami» tra politici italiani e gruppi antifascisti e pacifisti tedeschi, parte dei quali coinvolti in attacchi contro ambienti...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Come la crisi di Hormuz spacca l'Opec; Ucraina, allarme 007 Olanda: Russia si prepara a conflitto con la Nato; Museo dei Grandi Fiumi custode dell'identità: 25 anni di storia per raccontare millenni di civiltà; Un’Isola solidale, la fondazione alleata con le associazioni.

legami sempre più strettiL’allarme dell’intelligence olandese: la Russia si sta preparando a un conflitto con la NatoL'allarme dell'intelligence olandese: la Russia si sta preparando a un conflitto con la Nato dopo la fine della guerra in Ucraina. lettera43.it

Xi Jinping è a Mosca: con la Russia legami sempre più strettiMilano, 8 mag. (askanews) – Xi Jinping è arrivato al Cremlino per un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente cinese ha dichiarato che Pechino starà al fianco di Mosca di fronte ... affaritaliani.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.