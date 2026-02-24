Il crescente interesse per i podcast e il digitale ha portato a un aumento di opportunità di lavoro nel settore radiofonico. La diffusione di contenuti online permette a molti professionisti di trovare nuove modalità di espressione e inserimento nel mercato. Il 9 marzo si celebra il ‘World Radio Day’, occasione per riflettere su come le radio si evolvono senza perdere la loro capacità di attrarre ascoltatori e creare impieghi. La trasformazione digitale continua a cambiare il panorama radiofonico.

(Adnkronos) – Uno strumento che si trasforma ma che non invecchia mai. E che con l'avvento del digitale offre sempre più opportunità di lavoro 'trasversali'. E' la radio, protagonista il prossimo 9 marzo a Milano con il 'World Radio Day 2026', che celebra appunto la Giornata mondiale della radio con i suoi protagonisti.

Radio e IA: Milano celebra il World Radio Day tra passato, presente e sfide tecnologiche.Il 9 marzo, Milano organizza un evento speciale per il World Radio Day, perché vuole mettere in luce come la radio evolve con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

World Radio Day 2026, la radio compie 80 anni: dalla scoperta di Marconi allo streaming, ecco quali sono le sfide di oggiOggi, 13 febbraio 2026, a Bologna si tiene la manifestazione per celebrare i 80 anni dalla prima trasmissione radio delle Nazioni Unite, avvenuta esattamente il 13 febbraio 1946, un evento che sottolinea come la radio abbia attraversato otto decenni di innovazioni, dalla scoperta di Marconi allo streaming, e ora si trova ad affrontare nuove sfide tecnologiche e di libertà degli ascoltatori.

Radio: tra podcast e digital sempre più nuove opportunità di lavoro, 9 marzo 'World Radio Day'Conferenza stampa di presentazione alla sala stampa 'Lucio Dalla' del Festival di Sanremo ... adnkronos.com

Generali a Sanremo 2026 con il Balconcino e una serie di contenuti speciali tra Radio Rai, podcast e FantaSanremoIl gruppo assicurativo torna alla kermesse con il Balconcino Generali, contenuti speciali per Radio Rai, sei podcast su RaiPlay Sound e lo spot Adesso per il tuo Futuro ... engage.it

La festa della radio è arrivata. Anche Radio LatteMiele è al World Radio Day 2026 A Milano celebriamo le voci, le storie e il futuro di un mezzo che non smette mai di emozionare Tutti i dettagli su lattemiele.com! radiospeaker.it #radiolattemiele #worldradi - facebook.com facebook

Speciale World Radio Day Riascolta la trasmissione speciale tinyurl.com/45yumxex @rtl1025 @vaticannews_it #worldradioday2026 x.com