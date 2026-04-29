Legami che aiutano a crescere | il Comune promuove il mese dell’Affido

Il Comune ha avviato il mese dell’Affido, un’iniziativa dedicata a promuovere e sensibilizzare sulla pratica dell’affido familiare, uno degli strumenti principali per garantire i diritti di bambini e ragazzi. La proposta si inserisce in un quadro di interventi più ampio, volto a sostenere le famiglie e a favorire il benessere dei minori coinvolti. La campagna si sviluppa attraverso diverse attività di informazione e sensibilizzazione pubblica.

ANCONA - È una progettualità complessa e articolata quella dell’affido familiare, uno degli strumenti fondamentali per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a livello internazionale. Il Comune di Ancona è da tempo impegnato nella promozione e nello sviluppo di una rete integrata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Tumori, scoperta dell'Università di Torino: alcuni grassi aiutano il tumore a crescere e indeboliscono la risposta immunitariaUna ricerca coordinata dall’Università di Torino ha individuato un nuovo meccanismo con cui i tumori possono indebolire le difese immunitarie. Il papà peluche non aiutano i figli a crescere, Daniele Novara: “Troppe parole, poca sostanza”Padri più presenti, ma meno autorevoli: è il paradosso del "papà peluche" che il pedagogista Daniele Novara ha raccontato a Fanpage. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quattordici giorni a Roma, tra legami che si sfiorano e solitudini che restano; Come si può sostenere un bambino straniero o figlio di migranti che vive tra due culture senza sentirsi pienamente a casa in nessuna?; Déjà vu: 3 curiosità incredibili su uno dei fenomeni più misteriosi della mente; Formula 1, legami finanziari tra squadre rivali. Brown: Integrità competizione a rischio. Un incendio può bruciare la casa, i legami aiutano a ripartireDanielle McLellan conosce bene la disperazione. All’inizio di quest’anno ha visto la sua casa, il suo quartiere e l’intera area di Pacific Palisades, a Los Angeles, dissolversi in un incendio così ... avvenire.it I comportamenti omosessuali nei primati rafforzano i legami e aiutano ad affrontare stress, predatori e scarsità di risorseAnche nei primati non umani si registrano comportamenti omosessuali che, al di là degli aspetti fisici e biologici, si rivelano un modo per rafforzare i legami all'interno dei gruppi, soprattutto di ... corriere.it A volte i legami più belli nascono nelle cose semplici Una bicicletta, un fratello che accompagna la sorella a danza… e senza saperlo trova anche lui la sua strada. Il rapporto tra Stefano De Martino e Adelaide racconta proprio questo: famiglia, sostegno sil - facebook.com facebook “Con #Montenegro in #UE legami con #RegioneFVG più solidi, finalizzati ad arricchire le attività sviluppate dal 2004“. Così oggi l’assessore @Pier_Roberti a #Cattaro tinyurl.com/ynhxtp8d x.com