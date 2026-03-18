Il papà peluche non aiutano i figli a crescere Daniele Novara | Troppe parole poca sostanza

Padri più presenti, ma meno autorevoli: è il paradosso del "papà peluche" che il pedagogista Daniele Novara ha raccontato a Fanpage.it. Tra rivalità con la madre e assenza di regole, Novara spiega perché non basta passare molto tempo con i figli per costruire un progetto educativo solido: "Per quello ci sono i babysitter". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un adolescente non può essere maturo. Daniele Novara ne ha parlato durante Scuola per Genitori, portando alcuni esempi delle preoccupazioni emerse dai genitori. #adolescenza #maturità #preoccupazioni - facebook.com facebook