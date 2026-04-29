Le difese dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni affermano che i medici stanno cercando un’ampia tutela penale che, secondo loro, non esiste nel diritto italiano. La discussione si svolge nel contesto di un procedimento legale che coinvolge le cure prestate ai pazienti. I legali sottolineano che non ci sono norme che garantiscano una protezione totale da eventuali responsabilità penali. La causa è in corso presso il tribunale competente.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le difese dei cardiochirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni stanno cercando, come hanno già fatto ma senza riuscirci con le sommarie informazioni testimoniali, di far escludere dal fascicolo nelle mani del Gip la relazione resa da Oppido il 30 dicembre scorso che costituisce il falso insieme con il diario clinico firmato dalla Bergonzoni. E questo è inaccettabile”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a Napoli il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. I due cardiochirurghi sono indagati dalla procura di Napoli per il reato di omicidio colposo in concorso e anche per quello di falso in relazione a presunte modifiche alla cartella clinica del piccolo Domenico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legale famiglia Caliendo: “Cardiochirurghi cercano scudo penale che non esiste”

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