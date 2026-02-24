Meloni | ha tradito il Paese | Non esiste scudo penale Ma è scontro con Schlein

Carmelo Cinturrino si presenta questa mattina davanti al gip Domenico Santoro per l’interrogatorio di convalida del fermo, accusato di aver ucciso una persona. La causa dell’arresto risiede nelle prove raccolte che indicano un movente legato a una lite scoppiata nel quartiere. La polizia ha fermato l’uomo ieri sera, dopo aver raccolto testimonianze e immagini di videosorveglianza. La sua versione dei fatti sarà al centro dell’udienza di questa mattina.

Sarà questa mattina, davanti al gip Domenico Santoro, l’interrogatorio di convalida del fermo di Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario. Nel provvedimento viene contestato il pericolo di fuga, nella richiesta anche il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. "Dall’inizio dell’indagine ci sono stati diversi aspetti di contradditorietà - ha spiegato il procuratore capo Marcello Viola - che hanno portato al fermo per il pericolo di fuga". Il procuratore ha poi aggiunto: "Partecipo con senso di amarezza perché il fermo coinvolge un appartenente allo Stato e in questo caso alle forze dell’ordine, ma partecipo anche con la consapevolezza che la Polizia ha fatto tutti gli accertamenti con rigore, serietà professionale e senza fare sconti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Meloni sul poliziotto Cinturrino: “Fatto gravissimo, ha tradito la nazione”. Schlein attacca: “Il governo ritiri lo scudo penale”L’arresto dell’assistente capo Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso un giovane a Rogoredo, ha suscitato forti polemiche.

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Giorgia Meloni: “Implacabili con chi sbaglia, non esiste scudo penale”Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, provocando una discussione sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

