L’effetto rossetto | la micro-resilienza dei consumi nell' era dell’inflazione

Roma, 29 aprile 2026 – In economia, esistono indicatori non convenzionali che spesso riescono a fotografare lo stato emotivo dei mercati meglio del Pil o degli indici dei prezzi al consumo. Tra questi, il “lipstick indicator” (l’indice del rossetto) rappresenta uno dei paradossi più affascinanti del comportamento umano. In una fase storica segnata da inflazione persistente e contrazione del potere d’acquisto, i piccoli lussi non solo resistono, ma prosperano, diventando una valvola di sfogo essenziale per la psicologia del risparmiatore. Genesi di un paradosso: da Leonard Lauder ai giorni nostri. Il termine fu coniato da Leonard Lauder, allora presidente di Estée Lauder, durante la recessione del 2001.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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