Paniere Istat 2026 | come cambiano consumi e inflazione

Il paniere Istat 2026 mostra come cambiano i consumi delle famiglie italiane. Con una nuova classificazione e pesi aggiornati, ora ci sono più servizi e prodotti. I dati riflettono un’Italia che spende diversamente rispetto a qualche anno fa, adattandosi alle nuove esigenze e abitudini.

Nuova classificazione, pesi aggiornati e più servizi: il paniere Istat 2026 fotografa l'evoluzione delle spese delle famiglie italiane. Il nuovo paniere Istat 2026: una fotografia più aggiornata dei consumi. Nel 2026 il paniere dei prezzi al consumo dell'Istat si rinnova profondamente, segnando un passaggio chiave nella misurazione dell'inflazione in Italia. La principale novità è l'adozione della nuova classificazione europea ECOICOP versione 2, che recepisce gli standard aggiornati della COICOP 2018 e amplia il numero delle divisioni di spesa da 12 a 13. Il nuovo impianto classificatorio si articola ora in 47 gruppi, 122 classi, 234 sottoclassi, fino ad arrivare a 531 aggregati di prodotto per gli indici NIC e FOI, che diventano 537 per l'IPCA. Istat: nel paniere entrano divise scolastiche e i filati per uncinetto Nel paniere dell'inflazione per il 2026 entrano le divise scolastiche. Istat: nel paniere entrano divise scolastiche, antifurto e ambulanze private L'Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo. Inflazione, nel paniere 2026 divise scolastiche e kit videosorveglianzaRoma, 4 feb. (askanews) – Divise scolastiche e grembiuli per bambini, kit di videosorveglianza, carbonella per barbecue, tappetini per il bagno e articoli per campeggio. Sono questi alcuni dei nuovi p ... Istat: in paniere 2026 antifurti casa e uniformi scuola Il personal branding entra nel paniere #ISTAT. Non è più solo immagine, è strategia. Quando un quotidiano come #LaStampa racconta che il personal branding è oggi riconosciuto come una leva economica e strategica, non parla di moda o di visibilità effimer

