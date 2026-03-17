Un drone con micro cellulari si è schiantato contro la caserma dell’Esercito Italiano in Corso Malta a Napoli, sede del 10° Cerimant, nella sera di lunedì 16 marzo. L’incidente si è verificato mentre il drone era diretto a Poggioreale. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La scena è stata prontamente soccorsa dalle forze di sicurezza presenti sul posto.

Un drone si è schiantato contro la caserma dell’Esercito Italiano in Corso Malta, sede del 10° Cerimant (Centro Rifornimenti e Mantenimento della Difesa), nella tarda serata di ieri, lunedì 16 marzo. Il piccolo velivolo autonomo è stato individuato intorno alle ore 23 da un militare addetto alla vigilanza, che ha immediatamente dato l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni, il drone si sarebbe incastrato sul tetto della struttura militare, attirando l’attenzione del personale di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l’area. Durante le verifiche, gli investigatori hanno fatto una scoperta significativa: al drone era legata una busta con filo di nylon contenente un mini cellulare e uno smartphone. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, drone con micro cellulari si schianta contro la caserma dell’Esercito: era diretto a Poggioreale

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