In un editoriale recente, Simone Marchetti propone un'ulteriore prospettiva sul mondo, invitando a osservare gli eventi anche nei periodi più difficili. L'autore sottolinea come, anche nelle situazioni più complesse, sia possibile sviluppare nuovi modi di interpretare ciò che ci accade. Il testo si concentra su un invito a riflettere, senza entrare nel merito di dettagli specifici o giudizi.

Questo articolo è pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair in edicola fino al 5 maggio 2026. Questo numero di Vanity Fair prova a fare i conti con i fatti complicati dell’attualità portandovi altrove. A prima vista può sembrare una fuga, una sorta di rinuncia. Ma in realtà, addentrandovi tra le pagine che seguono questo editoriale, troverete interviste e inchieste che provano a raccontarvi quello che sta succedendo da un’altra prospettiva. Inizio dal servizio più emblematico di questa settimana, la saga di Vittorio Sgarbi e del suo circolo di famigliari e collaboratori, un’epopea di relazioni, segreti e battaglie legali degni di un serial tv alla Succession: la nostra giornalista Nina Verdelli l’ha ricostruita pezzo per pezzo alla ricerca di una verità o di molte verità che restano ancora nascoste.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'editoriale di Simone Marchetti: «Un'altra prospettiva sul mondo»

Notizie correlate

Simone Marchetti, l'editoriale: Un mondo oltre le regoleQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 11 di Vanity Fair in edicola fino al 10 marzo 2026.

Simone Marchetti, l'editoriale: In un mondo di Trump, meglio essere Bad BunnyQuesto articolo di Simone Marchetti è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Simone Marchetti, l'editoriale: perché abbiamo intervistato Silvia Salis; nss magazine; Silvia Salis non si ferma: in copertina su Vanity Fair. Madre, cattolica, eterosessuale, ma non credo il mio…; Silvia Salis su Vanity Fair: Meloni donna che ha fatto un gran percorso ma molto lontana da me.

L'editoriale di Simone Marchetti: «Un'altra prospettiva sul mondo»Anche nei momenti storici più complessi si può imparare a guardare ciò che ci succede intorno in modo diverso: per riflettere, comprendere e, se possibile, sorridere ... vanityfair.it

Simone Marchetti, l'editoriale: perché abbiamo intervistato Silvia SalisNel nuovo numero di Vanity Fair il primo capitolo di un nuovo corso con una copertina dedicata alla sindaca di Genova. Poi Cipro, ai confini della guerra, e dove viaggiare quest'estate in cerca di cal ... vanityfair.it

Un grande ringraziamento a Anna Maria Mancini, Gianni Gramolini, Mara Lucertini, Simone Marchetti, Luciana Marcucci per tutto il vostro supporto! Congratulazioni per essere i fan più attivi da diverso tempo ! - facebook.com facebook